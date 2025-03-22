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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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УНИКС — Локомотив-Кубань, результат матча 22 марта 2025, счет 103:95, Единая лига ВТБ 2024-2025

УНИКС одержал пятую победу подряд, обыграв «Локомотив-Кубань» в Единой лиге
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В субботу, 22 марта, на стадионе «Баскет-холл» в Казани завершился центральный матч тура сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС встречался с «Локомотивом-Кубань». Хозяева площадки и действующие вице-чемпионы обыграли краснодарских гостей со счётом 103:95 (25:26; 21:20; 25:29; 32:20). Это первая победа УНИКСа за три матча над «Локомотивом-Кубань» в сезоне-2024/2025.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 95
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин
Локомотив-Кубань: Коско, Кливленд, Миллер, Ведищев, Гудумак, Темиров, Мартюк, Узинский, Квитковских, Макколл, Емченко, Шеянов

Лучшим игроком в составе УНИКСа стал Девон Акун-Пёрселл, на счету которого 28 очков, два подбора, четыре передачи и два перехвата при трёх потерях. У Исмаэля Бако — 18 очков, девять подборов, три блок-шота и один перехват при трёх потерях. У Маркоса Найта — 20 очков, пять подборов и шесть передач.

У «Локомотива-Кубань» наиболее результативным стал форвард Антон Квитковских, на счету которого 21 очко, пять подборов и один перехват. У Антониуса Кливленда — 16 очков, четыре подбора, две передачи и три перехвата при четырёх потерях.

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