УНИКС одержал пятую победу подряд, обыграв «Локомотив-Кубань» в Единой лиге

В субботу, 22 марта, на стадионе «Баскет-холл» в Казани завершился центральный матч тура сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС встречался с «Локомотивом-Кубань». Хозяева площадки и действующие вице-чемпионы обыграли краснодарских гостей со счётом 103:95 (25:26; 21:20; 25:29; 32:20). Это первая победа УНИКСа за три матча над «Локомотивом-Кубань» в сезоне-2024/2025.

Лучшим игроком в составе УНИКСа стал Девон Акун-Пёрселл, на счету которого 28 очков, два подбора, четыре передачи и два перехвата при трёх потерях. У Исмаэля Бако — 18 очков, девять подборов, три блок-шота и один перехват при трёх потерях. У Маркоса Найта — 20 очков, пять подборов и шесть передач.

У «Локомотива-Кубань» наиболее результативным стал форвард Антон Квитковских, на счету которого 21 очко, пять подборов и один перехват. У Антониуса Кливленда — 16 очков, четыре подбора, две передачи и три перехвата при четырёх потерях.