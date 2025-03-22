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Президент РФБ Кириленко назвал цель своего визита в США

Президент РФБ Кириленко назвал цель своего визита в США
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывший игрок «Юты» Андрей Кириленко рассказал о своей поездке в США. Ранее он был замечен на встрече между «Ютой» и «Бостоном».

«Я тут с краткосрочным визитом. Несколько дел сразу.

Первое, это приглашение «Юты Джаз» на традиционный вечер, когда чествуют легенд команды. В этот раз я был один без партнёров, поэтому всё внимание получил в одиночку (улыбается).

Второе, это, конечно, наши ребята, выступающие в «Мартовском безумии». Поздравления Егору Дёмину и Владу Голдину — отличные игры, и, как следствие, выход во второй раунд. Не пошла игра у «Клемсона», и, к сожалению, Виктор Лахин закончил свой сезон.

Ну и, в третьих, встречи с разными функционерами. Тут находится спорткомитет Юты, который принимает участие в приёме Олимпиады-2034 в Солт-Лейк-Сити. А также компания, которая производит оборудование для тренировок и соревнований. А мы же как раз строим наш баскетбольный центр.

В общем, несколько моментов, которые за короткое время удалось охватить. Ну и, параллельно встретиться со своими друзьями и коллегами», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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