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Андрей Кириленко: в США многие ждут, когда наши команды вернутся на международные старты

Андрей Кириленко: в США многие ждут, когда наши команды вернутся на международные старты
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывший игрок «Юты» Андрей Кириленко рассказал о своём походе на матч «Джаз» с «Бостоном».

«Если честно, у меня толком не получилось матч посмотреть (улыбается). Я был задействован в большом количестве активностей, даже бросал штрафные на площадке в паузе.

Из бывших партнёров и игроков встретился с Джеффом Хорнасеком, перекинулся парой слов с Дерриком Уайтом и Кристапсом Порзингисом из «Бостона», Колином Секстоном из «Юты». Мишу Сергачёва также видел, он тут в новом хоккейном клубе играет. Даже с Джоном Стоктоном пообщались.

Болельщики встретили замечательно. И, конечно, это крайне приятно. Когда я вышел на арену, зал встал и аплодировал. Это безумно приятно, когда ты чувствуешь ту энергию и силы, которые отдал в течение своей карьеры. Они ценят до сих пор и помнят.

Многие интересуются, как дела в России и тому подобное. Главный момент, конечно, связан с тем, что многие ждут, когда наши команды вернутся на международные старты.

Хотя хотелось бы побольше побыть тут. Уже чувствую ностальгию по своему времени», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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