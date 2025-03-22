Кириленко оценил дебютный матч Дёмина в «Мартовском безумии»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывший игрок «Юты» Андрей Кириленко поделился мнением о дебютном матче россиянина Егора Дёмина в «Мартовском безумии» NCAA.

«Первый матч Егора отличный. Было немного нервозно сначала, но перебороли своё волнение и достаточно быстро включились в матч. Сам Егор хорошо разгонял атаки, на себя брал когда нужно и партнёров задействовал. Поэтому победа заслуженная», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, легендарный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола России Андрей Кириленко посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Юта Джаз» и «Бостон Селтикс», закончившийся поражением коллектива из Юты со счётом 99:121.