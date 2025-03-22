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Джей Джей Редик обозначил главную цель «Лейкерс» на концовку сезона-2024/2025

Джей Джей Редик обозначил главную цель «Лейкерс» на концовку сезона-2024/2025
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал о стремлении коллектива обеспечить себе преимущество домашней площадки в плей-офф по итогам регулярного сезона-2024/2025.

«Мы все хотели бы иметь преимущество домашней площадки. Это было бы здорово. До сих пор наша команда играла дома потрясающе. Но опять же, ты должен сыграть в следующую игру и выиграть матч, который перед тобой. Я видел это слишком много раз. Боги баскетбола, если ты начнёшь что-то делать не так, они тебя накажут», — приводит слова Редика издание Fadeaway World.

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