Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение от УНИКСа

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу поражения своей команды от казанского УНИКСа в рамках Единой лиги.

«УНИКС с победой. Они были лучше нас. Мы не защищались против лидеров, дали им почувствовать ритм, свою игру в нападении. Это было главным фактором. Они ушли вперёд из-за наших глупых решений, мы стали торопиться в нападении, отыгрываться, и это привело к тому, что нам забили лёгкие очки в переходах.

Мы играем на 60% от того, что можем. Сложный март, не хватает ротации, ищем резервы. Есть травмы, микротравмы. В конце сезона все команды с проблемами. Мы знали, что Акун-Пёрселл может играть в нападении. Дали почувствовать ему, что он может бежать, бросать. Это наша проблема. Конфликты на площадке – это нормально. Эмоции, все хотят выиграть», – передаёт слова Ведищева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, УНИКС одержал победу над «Локомотивом-Кубань» со счётом 103:95.