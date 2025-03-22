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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение от УНИКСа

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение от УНИКСа
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу поражения своей команды от казанского УНИКСа в рамках Единой лиги.

«УНИКС с победой. Они были лучше нас. Мы не защищались против лидеров, дали им почувствовать ритм, свою игру в нападении. Это было главным фактором. Они ушли вперёд из-за наших глупых решений, мы стали торопиться в нападении, отыгрываться, и это привело к тому, что нам забили лёгкие очки в переходах.

Мы играем на 60% от того, что можем. Сложный март, не хватает ротации, ищем резервы. Есть травмы, микротравмы. В конце сезона все команды с проблемами. Мы знали, что Акун-Пёрселл может играть в нападении. Дали почувствовать ему, что он может бежать, бросать. Это наша проблема. Конфликты на площадке – это нормально. Эмоции, все хотят выиграть», – передаёт слова Ведищева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 95
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 28, Найт - 20, Бако - 18, Д. Кулагин - 14, Комолов - 8, Лопатин - 6, Торопов - 5, Беленицкий - 3, Лабери - 1, Илюк, Стуленков
Локомотив-Кубань: Квитковских - 21, Кливленд - 16, Емченко - 12, Гудумак - 11, Макколл - 11, Темиров - 10, Мартюк - 6, Миллер - 4, Шеянов - 4, Коско, Ведищев, Узинский

Напомним, УНИКС одержал победу над «Локомотивом-Кубань» со счётом 103:95.

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