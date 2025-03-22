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Перасович: не играли полным составом по ходу сезона и не знаем максимум своих возможностей

Перасович: не играли полным составом по ходу сезона и не знаем максимум своих возможностей
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги центрального матча тура с «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ, закончившегося победой казанцев со счётом 103:95.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 95
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 28, Найт - 20, Бако - 18, Д. Кулагин - 14, Комолов - 8, Лопатин - 6, Торопов - 5, Беленицкий - 3, Лабери - 1, Илюк, Стуленков
Локомотив-Кубань: Квитковских - 21, Кливленд - 16, Емченко - 12, Гудумак - 11, Макколл - 11, Темиров - 10, Мартюк - 6, Миллер - 4, Шеянов - 4, Коско, Ведищев, Узинский

«Важная победа против сложного соперника. Каждый матч с «Локомотивом» всегда интенсивный, атлетичный. Много очков в быстрых отрывах, но это не плохая защита, а высокий уровень игры команд в нападении.

«Локомотив» по ходу матча всегда совершает много перехватов, провоцирует на ошибки. Мы старались делать так же, поэтому матч был такой плотный. По ходу сезона ещё не играли полным составом, поэтому не знаем максимум своих возможностей. Надеемся, что получится собрать полный состав к матчам плей-офф и играть на полную.

Акун-Пёрселл молодец, но у нас у четверых высокий коэффициент полезности. Сложно проиграть игру при таких показателях, это был ключ к победе. У Рейнольдса есть небольшие проблемы, мы не стали рисковать. Хотим видеть его в нужной форме в плей-офф. Скоро вернётся в строй Тони Тэйлор. По Платунову сложно сказать по срокам восстановления», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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