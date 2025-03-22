Бывшие звёзды НБА сыграют один на один за $ 100 тыс.

36-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, Майкл Бизли сразится один на один на площадке с 34-летним соотечественником Лэнсом Стивенсоном, выступающем в роли защитника, на коммерческом турнире за $ 100 тыс.

«Это официально! $ 100 тыс. будет разыграно между двумя легендами!» — поделились оба баскетболиста записью в социальных сетях.

Бизли и Стивенсон сразятся в матче TNC02, который выйдет в эфир 6 июня на канале TNCLeague.com наряду с несколькими другими матчами.

«Это два величайших бомбардира-одиночника, которых когда-либо видела игра», — приводит слова организаторов издание talkSPORT.

Майкл был выбран на драфте НБА 2008 года под общим вторым номером клубом «Майами Хит». Известен по игре за такие команды, как «Миннесота Тимбервулвз», «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Йорк Никс», «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Стивенсон выступал в НБА с 2010-го по 2019-й, затем ушёл в Китай, а в 2021 году вернулся на полтора сезона в североамериканскую лигу. Запомнился своей игрой за «Индиану Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», также побывав в составе таких команд, как «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Атланта Хоукс».