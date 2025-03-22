Инсайдер назвал клуб, который является главным кандидатом на подписание Кевина Дюранта

Журналист и инсайдер авторитетного североамериканского издания Sports Illustrated Крис Мэнникс утверждает, что техасский клуб «Хьюстон Рокетс» является главным кандидатом на подписание контракта с 36-летним тяжёлый форвардом «Финикс Санз» Кевином Дюрантом в межсезонье.

«Этим летом «Финикс» планирует расстаться с Кевином Дюрантом. У него остаётся ещё один год по контракту, и, даже несмотря на приближение к 37 годам, его ценность остаётся невероятно высокой. Я думаю, и это только моё мнение, что Дюрант хочет завершить свою карьеру в «Хьюстоне». Если бы «Рокетс» захотели подписать его до истечения срока контракта, это могло бы произойти. Дюрант очень уважает Име Удоку, и в «Хьюстоне» он мог бы стать важным игроком для команды, претендующей на титул. Я бы следил за его судьбой после этого сезона», — написал Мэнникс в своём блоге.