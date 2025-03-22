Единая лига: результаты матчей 22 марта

В субботу, 22 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих матчей.

Результаты Единой лиги ВТБ 22 марта

ЦСКА — МБА-МАИ — 90:62;

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 103:95.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (32 победы и семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.