Единая лига: результаты матчей 22 марта
Поделиться
В субботу, 22 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих матчей.
Результаты Единой лиги ВТБ 22 марта
ЦСКА — МБА-МАИ — 90:62;
УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 103:95.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
90 : 62
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: Джекири - 18, М'Бай - 16, Аврамович - 15, Астапкович - 10, Уэйр - 8, Ухов - 8, Курбанов - 6, Ганькевич - 5, Карпенко - 2, Антонов - 2, Тримбл, Жан-Шарль
МБА-МАИ: Воронов - 17, Барашков - 13, Зубков - 13, Касаткин - 4, Минченко - 3, Личутин - 3, Коновалов - 3, Трушкин - 2, Белоусов - 2, Певнев - 2, Сорокин, Савченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 95
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 28, Найт - 20, Бако - 18, Д. Кулагин - 14, Комолов - 8, Лопатин - 6, Торопов - 5, Беленицкий - 3, Лабери - 1, Илюк, Стуленков
Локомотив-Кубань: Квитковских - 21, Кливленд - 16, Емченко - 12, Гудумак - 11, Макколл - 11, Темиров - 10, Мартюк - 6, Миллер - 4, Шеянов - 4, Коско, Ведищев, Узинский
Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (32 победы и семь поражений).
Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.
Комментарии
- 22 марта 2025
-
18:22
-
17:31
-
17:28
-
17:00
-
16:47
-
16:46
-
16:43
-
16:30
-
16:19
-
16:13
-
16:05
-
14:51
-
14:43
-
13:55
-
13:53
-
12:55
-
12:47
-
12:00
-
11:10
-
11:01
-
10:03
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
08:23
-
01:04
-
00:57
-
00:41
-
00:20
- 21 марта 2025
-
23:42
-
23:33
-
23:20
-
22:29
-
22:20
-
21:42