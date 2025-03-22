Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер сообщил, как долго Стефен Карри не будет играть в НБА из-за травмы

Инсайдер сообщил, как долго Стефен Карри не будет играть в НБА из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний лидер и разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри пропустит как минимум предстоящий матч с «Атлантой Хоукс», который состоится завтра, 23 марта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Согласно его информации, Карри в ближайшие несколько дней будет проходить лечение. Кроме того, он прошёл магнитно-резонансную томографию (МРТ) в области таза. Исследование подтвердило наличие ушиба, но не выявило никаких структурных повреждений.

Напомним, Стефен получил травму во время матча с «Торонто Рэпторс», который завершился победой «Уорриорз» со счётом 117:114 в пятницу. В конце третьей четверти Карри столкнулся с несколькими игроками, после чего упал на площадку на спину. В течение нескольких минут Стефен остался неподвижно лежать на полу. Затем ему помогли подняться и уйти в раздевалку.

Материалы по теме
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» с 17 очками Стефена Карри и трипл-даблом Джимми Батлера
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android