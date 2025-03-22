Инсайдер сообщил, как долго Стефен Карри не будет играть в НБА из-за травмы

37-летний лидер и разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри пропустит как минимум предстоящий матч с «Атлантой Хоукс», который состоится завтра, 23 марта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Согласно его информации, Карри в ближайшие несколько дней будет проходить лечение. Кроме того, он прошёл магнитно-резонансную томографию (МРТ) в области таза. Исследование подтвердило наличие ушиба, но не выявило никаких структурных повреждений.

Напомним, Стефен получил травму во время матча с «Торонто Рэпторс», который завершился победой «Уорриорз» со счётом 117:114 в пятницу. В конце третьей четверти Карри столкнулся с несколькими игроками, после чего упал на площадку на спину. В течение нескольких минут Стефен остался неподвижно лежать на полу. Затем ему помогли подняться и уйти в раздевалку.