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Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над МБА-МАИ

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над МБА-МАИ
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (90:62).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
90 : 62
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: Джекири - 18, М'Бай - 16, Аврамович - 15, Астапкович - 10, Уэйр - 8, Ухов - 8, Курбанов - 6, Ганькевич - 5, Карпенко - 2, Антонов - 2, Тримбл, Жан-Шарль
МБА-МАИ: Воронов - 17, Барашков - 13, Зубков - 13, Касаткин - 4, Минченко - 3, Личутин - 3, Коновалов - 3, Трушкин - 2, Белоусов - 2, Певнев - 2, Сорокин, Савченко

«Как всегда, хочу сначала поблагодарить болельщиков, которые инвестировали своё время в поддержку нашей команды. Что касается игры, мы серьёзно действовали с самого начала, уважительно отнеслись к сопернику. В первой четверти они держались близко, но вырастить больший перевес было вопросом времени. Мы отлично оборонялись, не позволили гостям набрать 20 очков ни в одной из четвертей, и наше нападение хорошо функционировало. Разве что мы не попали несколько открытых бросков.

В этой игре мы много фолили, но я предпочитаю слишком много фолов, чем слишком мало, ведь мы стараемся всегда играть жёстко, и я удовлетворён уровнем жёсткости сегодня. Да, мы уступили на подборе, но соперник совершил 52 промаха, и при таком количестве возможных отскоков уступить 30% на нашем щите допустимо. Я, скорее, расстроен тем, что мы немного собрали после собственных промахов», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

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