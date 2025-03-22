Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над МБА-МАИ

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (90:62).

«Как всегда, хочу сначала поблагодарить болельщиков, которые инвестировали своё время в поддержку нашей команды. Что касается игры, мы серьёзно действовали с самого начала, уважительно отнеслись к сопернику. В первой четверти они держались близко, но вырастить больший перевес было вопросом времени. Мы отлично оборонялись, не позволили гостям набрать 20 очков ни в одной из четвертей, и наше нападение хорошо функционировало. Разве что мы не попали несколько открытых бросков.

В этой игре мы много фолили, но я предпочитаю слишком много фолов, чем слишком мало, ведь мы стараемся всегда играть жёстко, и я удовлетворён уровнем жёсткости сегодня. Да, мы уступили на подборе, но соперник совершил 52 промаха, и при таком количестве возможных отскоков уступить 30% на нашем щите допустимо. Я, скорее, расстроен тем, что мы немного собрали после собственных промахов», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.