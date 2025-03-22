Джеймс Харден считает одного из своих одноклубников выдающимся игроком

35-летний американский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден лестно высказался в адрес своего одноклубника, который выступает на позиции атакующего защитника, серба Богдана Богдановича.

«Богдан Богданович — выдающийся баскетболист и прекрасный человек. Он понимает игру и то, что происходит вокруг. Я рад выступать вместе с ним. Иногда делаю ему замечания, но Богдан воспринимает их с пониманием, выходит на площадку и продолжает развиваться. Это настоящий пример того, как человек стремится к победе. Я очень рад, что этот парень стал частью нашей команды», — приводит слова Хардена портал Eurohoops.

Напомним, Богданович присоединился к «Клипперс» в начале февраля в рамках сделки по обмену между клубом из Лос-Анджелеса и «Атлантой Хоукс», за которую ранее играл сербский атлет.