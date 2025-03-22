Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с ЦСКА

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче Единой Лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 90:62.

«Сложно что-то говорить после такого матча. ЦСКА «включился» с первой минуты, они агрессивно действовали в защите с первых секунд за счёт широкой ротации. У нас сейчас сложное расписание, и нам не хватило длины скамейки, не хватило сил, отсюда и отвратительный процент попаданий. Надо разбираться, кто из игроков будет способен нам помочь в преддверии плей-ин», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (32 победы и семь поражений).