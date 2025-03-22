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Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с ЦСКА

Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с ЦСКА
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Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче Единой Лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 90:62.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
90 : 62
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: Джекири - 18, М'Бай - 16, Аврамович - 15, Астапкович - 10, Уэйр - 8, Ухов - 8, Курбанов - 6, Ганькевич - 5, Карпенко - 2, Антонов - 2, Тримбл, Жан-Шарль
МБА-МАИ: Воронов - 17, Барашков - 13, Зубков - 13, Касаткин - 4, Минченко - 3, Личутин - 3, Коновалов - 3, Трушкин - 2, Белоусов - 2, Певнев - 2, Сорокин, Савченко

«Сложно что-то говорить после такого матча. ЦСКА «включился» с первой минуты, они агрессивно действовали в защите с первых секунд за счёт широкой ротации. У нас сейчас сложное расписание, и нам не хватило длины скамейки, не хватило сил, отсюда и отвратительный процент попаданий. Надо разбираться, кто из игроков будет способен нам помочь в преддверии плей-ин», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (32 победы и семь поражений).

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