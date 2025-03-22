Инсайдер сообщил, что «Лейкерс» могут отчислить двух игроков, в том числе украинца

Авторитетный обозреватель The Athletic Йован Буха сообщил, что руководство калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» может отчислить украинского центрового Алексея Леня и американского лёгкого форварда Кэма Реддиша.

«Существует вероятность, что все три игрока «Лейкерс», которые имею двухсторонние контракты, [Трей Джемисон, Кристиан Колоко, Джордан Гудвин], будут переведены на стандартные. Однако, по моему мнению, этого, скорее всего, не произойдёт. Поскольку единственными очевидными игроками, которых следует исключить из состава, являются Кэм Реддиш и Алекс Лень.

У Шейка Милтона есть ещё два года негарантированного контракта, и он может стать ценным активом. Маркифф Моррис — любимец клуба. Он является внутренним лидером, его любят Лука и Леброн», — приводит слова Бухи портал Basket News.