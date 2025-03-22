Кьюбан сравнил обмен Дончича со смертью домашнего питомца

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался о недавнем обмене словенского разыгрывающего Луки Дончича из техасской команды в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это больно и жестоко, конечно. То же самое, что и говорить о смерти домашнего животного, я всё ещё в трауре. Но мне заплатили, так что я смотрю на свой банковский счёт и чувствую себя гораздо лучше», — приводит слова Кьюбана Clutch Points.

2 февраля стало известно, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.