Стефен Карри попал в кольцо, совершив невероятный бросок через всю площадку. Видео

37-летний лидер и разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри во время разминки перед матчем с «Торонто Рэпторс», который состоялся 21 марта, совершил невероятный бросок через всю площадку, успешно забросив мяч в кольцо. Игра, в свою очередь, завершилась со счётом 117:114 в пользу калифорнийского клуба.

Напомним, Стеф из-за травмы пропустит предстоящий матч с «Атлантой Хоукс», который состоится 23 марта.

Карри травмировался во время матча с «Рэпторс» в конце третьей четверти, когда столкнулся с несколькими игроками. После столкновения Стефен упал на площадку. В течение нескольких минут Стефен остался неподвижно лежать на полу. Затем ему помогли подняться и уйти в раздевалку. А сегодня стало известно, что у Стефена диагностирован ушиб тазобедренного сустава.