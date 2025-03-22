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Стефен Карри попал в кольцо, совершив невероятный бросок через всю площадку. Видео

Стефен Карри попал в кольцо, совершив невероятный бросок через всю площадку. Видео
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37-летний лидер и разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри во время разминки перед матчем с «Торонто Рэпторс», который состоялся 21 марта, совершил невероятный бросок через всю площадку, успешно забросив мяч в кольцо. Игра, в свою очередь, завершилась со счётом 117:114 в пользу калифорнийского клуба.

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
117 : 114
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 21, Пост - 18, Карри - 17, Куминга - 16, Батлер - 16, Подзиемски - 15, Хилд - 8, Муди - 4, Луни - 2, Пэйтон II, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
Торонто Рэпторс: Барнс - 29, Куикли - 21, Пёлтль - 18, Баттл - 14, Шид - 11, Агбаджи - 9, Каслтон - 7, Могбо - 5, Лоусон, Темпл, Робинсон, Буше

Напомним, Стеф из-за травмы пропустит предстоящий матч с «Атлантой Хоукс», который состоится 23 марта.

Карри травмировался во время матча с «Рэпторс» в конце третьей четверти, когда столкнулся с несколькими игроками. После столкновения Стефен упал на площадку. В течение нескольких минут Стефен остался неподвижно лежать на полу. Затем ему помогли подняться и уйти в раздевалку. А сегодня стало известно, что у Стефена диагностирован ушиб тазобедренного сустава.

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