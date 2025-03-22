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Стало известно, когда Энтони Дэвис может вернуться на площадку в составе «Даллас Маверикс»

Стало известно, когда Энтони Дэвис может вернуться на площадку в составе «Даллас Маверикс»
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32-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также центровой «Даллас Маверикс» американец Энтони Дэвис может вернуться на площадку в составе техасского клуба во время предстоящего четырёхматчевого выездного тура команды. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Марк Стейн в своём блоге.

Первый выездной матч «Маверикс» проведут 25 марта с «Бруклин Нетс», затем с «Нью-Йорк Никс» (26 марта), после чего встретятся с «Орландо Мэджик» (28 марта). Последнюю выездную игру в данном туре представители Далласа проведут 30 марта с «Чикаго Буллз».

Напомним, Дэвис получил растяжение приводящей мышцы левого бедра в первом же матче после обмена в «Даллас» из «Лос-Анджелес Лейкерс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации до обмена в «Маверикс» Энтони принял участие в 40 встречах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 11,9 подбора и отдавал 3,4 передачи.

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