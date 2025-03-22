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Паскуаль: «Уралмаш» — одна из лучших команд в Единой лиге

Паскуаль: «Уралмаш» — одна из лучших команд в Единой лиге
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча состоится завтра, 23 марта.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет сложная встреча, нам нужно сыграть на самом высоком уровне, если мы хотим победить. «Уралмаш» — одна из лучших команд в этом турнире. Мы понимаем, что эта игра будет иметь для нас большое значение, но в то же время она будет очень трудной», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт команды.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (32 победы и семь поражений).

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