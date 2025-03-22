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Чет Холмгрен детально объяснил, почему Гилджес-Александер должен стать MVP сезона

Чет Холмгрен детально объяснил, почему Гилджес-Александер должен стать MVP сезона
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22-летний центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен высказался в адрес своего одноклубника, который выступает на позиции разыгрывающего защитника, Шея Гилджес-Александера.

«Все видят хайлайты после игр и безумную статистику. Помимо всего этого, самое важное, что сделал Шей, — это сохранил доверие, особенно в тех ситуациях, когда на него бросают двух или трёх парней, чтобы попытаться остановить. Я лично наблюдал за тем, как Шей обыгрывал пятерых соперников. Ему не надо делиться мячом, вот настолько он хорош. Кроме того, Шей понимает, как делать людей вокруг себя лучше.

Я думаю, самое важное, что он сделал, — это использовал свои способности и силу, чтобы сделать всех лучше. В сочетании со статистикой, яркими моментами и победами сложно не увидеть в нём MVP», — приводит слова Холмгрена аккаунт Clutch Points в X (ранее Twitter).

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