Пойтресс не видит проблем в частых играх «Зенита» в концовке регулярного сезона

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча состоится завтра, 23 марта.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 23 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Уралмаш» — отличная команда. У них замечательные игроки, хорошие легионеры. Это будет сложная игра, как и все наши матчи в этой лиге. Нам просто нужно быть сконцентрированными и готовыми к игре. Думаю, у нас всё будет в порядке.

У нас было два-три дня между играми. Сейчас у нас период, когда мы играем каждые пару дней, но это нормально. В конце концов, мы профессиональные баскетболисты, так что всё будет хорошо», — приводит слова Пойтресса официальный сайт санкт-петербургского клуба.