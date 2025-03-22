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Пойтресс не видит проблем в частых играх «Зенита» в концовке регулярного сезона

Пойтресс не видит проблем в частых играх «Зенита» в концовке регулярного сезона
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Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча состоится завтра, 23 марта.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уралмаш» — отличная команда. У них замечательные игроки, хорошие легионеры. Это будет сложная игра, как и все наши матчи в этой лиге. Нам просто нужно быть сконцентрированными и готовыми к игре. Думаю, у нас всё будет в порядке.

У нас было два-три дня между играми. Сейчас у нас период, когда мы играем каждые пару дней, но это нормально. В конце концов, мы профессиональные баскетболисты, так что всё будет хорошо», — приводит слова Пойтресса официальный сайт санкт-петербургского клуба.

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