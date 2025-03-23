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Шакил О'Нил однозначно дал понять, почему не хочет жениться

Шакил О'Нил однозначно дал понять, почему не хочет жениться
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53-летний член Зала славы баскетбола, а также четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил однозначно дал понять, почему не хочет жениться.

«Почему не хочу жениться? Потому что все женщины чертовски сумасшедшие. Если бы и решил жениться, то только на одной из тех богатых арабских принцесс», — приводит слова О'Нила портал The Sports Rush.

Шакил женился на Шони Нельсон в 2002 году, но спустя девять лет они развелись. В браке у них родилось четверо детей: Шариф, Амира, Шакир и Меара.

Ранее Шакил О’Нил прокомментировал выступление Зайона Уильямсона в недавнем матче с «Лос-Анджелес Клипперс».

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