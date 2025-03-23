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Атланта Хоукс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 23 марта 2025, счёт 124:115, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

25 очков Батлера не хватило «Голден Стэйт» для победы в матче с «Атлантой». Карри не играл
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В ночь с 22 на 23 марта мск на арене «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Атланта Хоукс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 124:115.

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
124 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Атланта Хоукс: Янг - 25, Ньянг - 23, Оконгву - 22, Леверт - 14, Рисашер - 14, Дэниэлс - 9, Мэнн - 5, Барлоу - 4, Крейчи - 3, Гуйе - 2, Мэтьюз
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 25, Муди - 20, Подзиемски - 19, Куминга - 16, Пэйтон II - 11, Пост - 11, Грин - 5, Хилд - 3, Луни, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер

В составе победителей больше всех очков набрали разыгрывающий Трей Янг, в активе которого дабл-дабл: 25 очков, пять подборов и 10 передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Жорж Ньянг набрал 23 очка, а также совершил по два подбора и передачи. Тяжёлый форвард Оньека Оконгву оформил ещё один дабл-дабл в составе хозяев — 22+12+6.

У «воинов» самым результативным стал звёздный американский новичок, лёгкий форвард Джимми Батлер. Он набрал 25 очков, сделал четыре подбора и восемь передач. Лидер калифорнийской команды Стефен Карри участия в матче не принимал.

«Атланта» продолжит домашнюю серию и встретится с «Филадельфией Сиксерс» 24 марта. «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Майами Хит» 26 марта.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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У кого больше всех очков в НБА:

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