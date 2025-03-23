Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Команды Дёмина и Голдина прошли в 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA

Команды Дёмина и Голдина прошли в 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA
Аудио-версия:
Комментарии

В Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) стартовал плей-офф. Команда университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает россиянин Егор Дёмин, встречалась с «Висконсин Бэджерс» и победила со счётом 91:89. Таким образом, BYU пробился в третий раунд «Мартовского безумия».

Дёмин провёл на паркете 30 минут и за это время набрал 11 очков, совершил восемь подборов и отдал восемь результативных передач. Также в его активе один перехват. В 1/8 финала «Мартовского безумия» команда Бригам Янга встретится с победителем поединка между Колледжем Святой Марии и «Алабама Кримсон Тайд».

Кроме того, Команда «Мичиган Вулверинз», в составе которой выступает российский центровой Владислав Голдин, одержала победу над «Техас Эджис» с результатом 91:79. Голдин, вышедший на площадку в стартовом составе, продемонстрировал впечатляющую игру, оформив дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. Кроме того, он также блеснул защитными навыками, сделав три блок-шота. Следующим соперником «Росомах» в 1/8 финала станет команда «Оберн Тайгерс».

Материалы по теме
Вот он — Дёмин, которого мы ждали! Россиянин зажёг в плей-офф NCAA
Вот он — Дёмин, которого мы ждали! Россиянин зажёг в плей-офф NCAA

Бросковая тренировка Егора Дёмина в NCAA:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android