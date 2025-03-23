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«Лейкерс» разгромно проиграли «Чикаго». Леброн и Дончич набрали 51 очко

«Лейкерс» разгромно проиграли «Чикаго». Леброн и Дончич набрали 51 очко
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз». Гости обыграли соперника с разгромным счётом 146:115.

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 146
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 25, Джеймс - 17, Хэйс - 10, Кнехт - 6, Винсент - 6, Хатимура - 5, Гудвин - 4, Джеймс - 2, Финни-Смит - 2, Милтон - 2, Моррис - 2, Вандербилт, Колоко, Лень
Чикаго Буллз: Уайт - 36, Бузелис - 31, Гидди - 15, Хаертер - 14, Уильямс - 14, Терри - 13, Вучевич - 12, Коллинс - 9, Картер - 2, Смит, Филлипс, Хортон-Такер

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Коби Уайт, набравший по ходу матча 36 очков, сделавший три подбора и две передачи.

У хозяев наивысшей результативностью отметился сербский защитник Лука Дончич, в активе которого 34 очка, восемь подборов и шесть передач. У Леброна Джеймса — 17 очков, шесть подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют в гостях с «Орландо», а «Чикаго» отправятся в гости к «Денверу».

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