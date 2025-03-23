«Лейкерс» разгромно проиграли «Чикаго». Леброн и Дончич набрали 51 очко

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз». Гости обыграли соперника с разгромным счётом 146:115.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Коби Уайт, набравший по ходу матча 36 очков, сделавший три подбора и две передачи.

У хозяев наивысшей результативностью отметился сербский защитник Лука Дончич, в активе которого 34 очка, восемь подборов и шесть передач. У Леброна Джеймса — 17 очков, шесть подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют в гостях с «Орландо», а «Чикаго» отправятся в гости к «Денверу».