Единая лига: расписание матчей 23 марта
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В воскресенье, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 пройдёт очередной игровой день, в рамках которого состоится три матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Единая лига ВТБ. Расписание на 22 марта:
13:00 мск — «Енисей» — «Парма»;
15:00 мск — «Уралмаш» — «Зенит»;
17:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Самара».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого тоже 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (32 победы — семь поражений).
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