Единая лига: расписание матчей 23 марта

В воскресенье, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 пройдёт очередной игровой день, в рамках которого состоится три матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига ВТБ. Расписание на 22 марта:

13:00 мск — «Енисей» — «Парма»;

15:00 мск — «Уралмаш» — «Зенит»;

17:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 23 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 23 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого тоже 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (32 победы — семь поражений).