Результаты игрового дня НБА 23 марта
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В ночь на 23 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день в рамках регулярного сезона-2024/2025. Болельщики североамериканского баскетбола смогли увидеть пять матчей, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты игрового дня НБА 22 марта:
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Чикаго Буллз» — 115:146;
«Сакраменто Кингз» — «Милуоки Бакс» — 108:114;
«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 122:103;
«Атланта Хоукс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 124:115;
«Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 108:103.
НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 146
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 25, Джеймс - 17, Хэйс - 10, Кнехт - 6, Винсент - 6, Хатимура - 5, Гудвин - 4, Джеймс - 2, Финни-Смит - 2, Милтон - 2, Моррис - 2, Вандербилт, Колоко, Лень
Чикаго Буллз: Уайт - 36, Бузелис - 31, Гидди - 15, Хаертер - 14, Уильямс - 14, Терри - 13, Вучевич - 12, Коллинс - 9, Картер - 2, Смит, Филлипс, Хортон-Такер
НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 114
Милуоки Бакс
Милуоки
Сакраменто Кингз: Дерозан - 22, Эллис - 20, Валанчюнас - 18, Лавин - 16, Мюррэй - 13, Ларэвиа - 11, Лайлз - 7, Картер - 1, Джонс, Макдермотт, Джонс, Фульц, Кроуфорд, Тэйлор, Краудер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Лопес - 21, Портер - 18, Принс - 15, Кузма - 14, Трент-мл. - 11, Грин - 3, Ливингстон, Роллинз, Смит, Коннотон, Нэнс, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 103
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Таунс - 31, Бриджес - 27, Ануноби - 23, Пэйн - 13, Харт - 9, Ачиува - 4, Колек - 4, Робинсон - 4, Шамет - 3, Боучэмп - 2, Уотсон - 2, Макбрайд, Райт, Такер
Вашингтон Уизардс: Пул - 25, Смарт - 17, Джордж - 15, Джонсон - 9, Сарр - 8, Шампани - 7, Джонс - 6, Вукчевич - 4, Каррингтон - 4, Гилл - 4, Холмс - 4, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
124 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Атланта Хоукс: Янг - 25, Ньянг - 23, Оконгву - 22, Леверт - 14, Рисашер - 14, Дэниэлс - 12, Мэнн - 5, Барлоу - 4, Крейчи - 3, Гуйе - 2, Джонсон, Мэтьюз
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 25, Муди - 20, Подзиемски - 19, Куминга - 16, Пэйтон II - 11, Пост - 11, Хилд - 5, Грин - 5, Джексон-Дэвис - 3, Луни, Сантос, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 103
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 26, Тёрнер - 22, Халибёртон - 16, Матурин - 13, Топпин - 10, Макконнелл - 8, Несмит - 6, Нембард - 5, Брайант - 2, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард, Джексон
Бруклин Нетс: Уотфорд - 26, Джонсон - 20, Джонсон - 17, Уилсон - 13, Мартин - 9, Клэкстон - 9, Клауни - 5, Шарп - 2, Льюис - 2, Расселл, Уильямс, Томас
Команды Дёмина и Голдина прошли в 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA
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