Результаты игрового дня НБА 23 марта

В ночь на 23 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день в рамках регулярного сезона-2024/2025. Болельщики североамериканского баскетбола смогли увидеть пять матчей, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты игрового дня НБА 22 марта:

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Чикаго Буллз» — 115:146;

«Сакраменто Кингз» — «Милуоки Бакс» — 108:114;

«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 122:103;

«Атланта Хоукс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 124:115;

«Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 108:103.

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