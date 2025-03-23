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Экс-игрок НБА — об использовании ИИ в «Филадельфии»: Мори разрушил команду

Экс-игрок НБА — об использовании ИИ в «Филадельфии»: Мори разрушил команду
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас раскритиковал управление команды «Филадельфия Сиксерс» и генерального менеджера Дэрила Мори.

«Вы разговаривали с ИИ, когда ПиДжи [Пол Джордж] получил травму вначале, а затем не играл, как и Эмбиид, на предсезонке? Потому что, если бы ИИ был умнее, он бы посоветовал вам запереть их на скамейке и признать, что год получился дерьмовым, чтобы готовиться к следующему.

Но, очевидно, твой ИИ не сказал тебе этого, потому что вы продолжали играть, и играть, и играть, и играть. Всех обманул (в оригинале используется нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата»). Ваш искусственный интеллект не помешал вам в этом, когда я чётко сказал, что ты как живой человек можешь посмотреть и сказать: «Знаете что, эти проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня… нам следует не рисковать и просто готовиться к следующему сезону!» — приводит слова Аренаса издание Sportskeeda.

Позже Гилберт написал в социальной сети Х (ранее Twitter): «Дэрил Мори, использующий искусственный интеллект для работы с «Сиксерс», разрушил команду!»

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