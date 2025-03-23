Игрок «Буллз» собрал уникальный в истории НБА трипл-дабл в матче с «Лейкерс»
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22-летний австралийский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» на позиции атакующего защитника, Джош Гидди собрал уникальный в истории североамериканской лиги трипл-дабл в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», который закончился разгромной победой «быков» со счётом 146:115.
НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 146
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 25, Джеймс - 17, Хэйс - 10, Кнехт - 6, Винсент - 6, Хатимура - 5, Гудвин - 4, Джеймс - 2, Финни-Смит - 2, Милтон - 2, Моррис - 2, Вандербилт, Колоко, Лень
Чикаго Буллз: Уайт - 36, Бузелис - 31, Гидди - 15, Хаертер - 14, Уильямс - 14, Терри - 13, Вучевич - 12, Коллинс - 9, Картер - 2, Смит, Филлипс, Хортон-Такер
Джош набрал по ходу встречи 15 очков, совершил 10 подборов и отдал 17 передач, сделав восемь перехватов, став первым игроком в истории, показавшим такие цифры.
Гилберт Аренас раскритиковал управление команды «Филадельфия Сиксерс» и генерального менеджера Дэрила Мори за использование искусственного интеллекта в работе коллектива.
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