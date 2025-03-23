Игрок «Буллз» собрал уникальный в истории НБА трипл-дабл в матче с «Лейкерс»

22-летний австралийский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» на позиции атакующего защитника, Джош Гидди собрал уникальный в истории североамериканской лиги трипл-дабл в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», который закончился разгромной победой «быков» со счётом 146:115.

Джош набрал по ходу встречи 15 очков, совершил 10 подборов и отдал 17 передач, сделав восемь перехватов, став первым игроком в истории, показавшим такие цифры.

Гилберт Аренас раскритиковал управление команды «Филадельфия Сиксерс» и генерального менеджера Дэрила Мори за использование искусственного интеллекта в работе коллектива.