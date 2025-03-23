Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: встреча Луки Дончича и легендарного Тьерри Анри на матче «Лос-Анджелес Лейкерс»

Видео: встреча Луки Дончича и легендарного Тьерри Анри на матче «Лос-Анджелес Лейкерс»
Комментарии

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, встретился с легендарным французским форвардом Тьерри Анри на матче североамериканской лиги с «Чикаго Буллз», который завершился разгромным поражением калифорнийцев со счётом 115:146.

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 146
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 25, Джеймс - 17, Хэйс - 10, Кнехт - 6, Винсент - 6, Хатимура - 5, Гудвин - 4, Джеймс - 2, Финни-Смит - 2, Милтон - 2, Моррис - 2, Вандербилт, Колоко, Лень
Чикаго Буллз: Уайт - 36, Бузелис - 31, Гидди - 15, Хаертер - 14, Уильямс - 14, Терри - 13, Вучевич - 12, Коллинс - 9, Картер - 2, Смит, Филлипс, Хортон-Такер

Дончич подошёл к французскому футболисту перед началом игры, обменявшись с ним парой слов и джерси, которые спортсмены подписали. Позже к Анри подбежал форвард «Лейкерс» Джексон Хэйс.

Атакующий защитник «Чикаго» Джош Гидди собрал уникальный в истории североамериканской лиги трипл-дабл.

Материалы по теме
Игрок «Буллз» собрал уникальный в истории НБА трипл-дабл в матче с «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android