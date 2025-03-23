Видео: встреча Луки Дончича и легендарного Тьерри Анри на матче «Лос-Анджелес Лейкерс»

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, встретился с легендарным французским форвардом Тьерри Анри на матче североамериканской лиги с «Чикаго Буллз», который завершился разгромным поражением калифорнийцев со счётом 115:146.

Дончич подошёл к французскому футболисту перед началом игры, обменявшись с ним парой слов и джерси, которые спортсмены подписали. Позже к Анри подбежал форвард «Лейкерс» Джексон Хэйс.

Атакующий защитник «Чикаго» Джош Гидди собрал уникальный в истории североамериканской лиги трипл-дабл.