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Дрэймонд Грин — о поражении в матче с «Атлантой»: такого не должно быть

Дрэймонд Грин — о поражении в матче с «Атлантой»: такого не должно быть
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35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о поражении коллектива из Сан-Франциско в матче с «Атлантой Хоукс» со счётом 115:124.

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
124 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Атланта Хоукс: Янг - 25, Ньянг - 23, Оконгву - 22, Леверт - 14, Рисашер - 14, Дэниэлс - 12, Мэнн - 5, Барлоу - 4, Крейчи - 3, Гуйе - 2, Джонсон, Мэтьюз
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 25, Муди - 20, Подзиемски - 19, Куминга - 16, Пэйтон II - 11, Пост - 11, Хилд - 5, Грин - 5, Джексон-Дэвис - 3, Луни, Сантос, Спенсер

«Тяжёлое поражение. Это ужасное поражение. Осталось 11 игр, в которых на кону стоит всё, ради чего надо играть. И такого поражения не должно быть», — сказал Грин на пресс-конференции после матча.

В составе «Хоукс» больше всех очков набрал разыгрывающий Трей Янг, в активе которого дабл-дабл: 25 очков, пять подборов и 10 передач. У «воинов» самым результативным стал звёздный американский новичок, лёгкий форвард Джимми Батлер. Он набрал 25 очков, сделал четыре подбора и восемь передач. Лидер калифорнийской команды Стефен Карри участия в матче не принимал.

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