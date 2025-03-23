Дрэймонд Грин — о поражении в матче с «Атлантой»: такого не должно быть

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о поражении коллектива из Сан-Франциско в матче с «Атлантой Хоукс» со счётом 115:124.

«Тяжёлое поражение. Это ужасное поражение. Осталось 11 игр, в которых на кону стоит всё, ради чего надо играть. И такого поражения не должно быть», — сказал Грин на пресс-конференции после матча.

В составе «Хоукс» больше всех очков набрал разыгрывающий Трей Янг, в активе которого дабл-дабл: 25 очков, пять подборов и 10 передач. У «воинов» самым результативным стал звёздный американский новичок, лёгкий форвард Джимми Батлер. Он набрал 25 очков, сделал четыре подбора и восемь передач. Лидер калифорнийской команды Стефен Карри участия в матче не принимал.