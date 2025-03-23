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Главный тренер «Енисея» объяснил, как команда может победить в матче с «Пармой»

Главный тренер «Енисея» объяснил, как команда может победить в матче с «Пармой»
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич в преддверии матча с «Пармой» в рамках Единой лиги ВТБ, который начнётся сегодня, 23 марта, в 13:00 мск, назвал фактор, который поможет победить красноярской команде.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам и «Парме» удалось хорошо провести свои прошлые встречи. На мой взгляд, будет интересная игра достаточно равных команд. Мы уже трижды встречались в этом сезоне и достаточно хорошо знаем друг друга. Мне и тренеру соперника будет трудно преподнести какой-то сюрприз на площадке.

«Парма» усилилась одним разыгрывающим – это позволит им лучше двигать мяч. На нашей же стороне будет поддержка трибун. Я надеюсь, что с их помощью мы сможем одержать ещё одну победу и улучшить своё турнирное положение», — приводит слов Арсича пресс-служба команды.

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