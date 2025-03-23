Тайриз Халибёртон присоединился к легендарному Мэджику Джонсону и Джону Стоктону
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25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс», Тайриз Халибёртон после игры с «Бруклин Нетс» (108:103) присоединился к элитному «клубу» игроков, совершавших дабл-дабл с передачами в 10+ играх подряд.
НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 103
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 26, Тёрнер - 22, Халибёртон - 16, Матурин - 13, Топпин - 10, Макконнелл - 8, Несмит - 6, Нембард - 5, Брайант - 2, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард, Джексон
Бруклин Нетс: Уотфорд - 26, Джонсон - 20, Джонсон - 17, Уилсон - 13, Мартин - 9, Клэкстон - 9, Клауни - 5, Шарп - 2, Льюис - 2, Расселл, Уильямс, Томас
Халибёртон по ходу матча набрал 16 очков и отдал 12 передач, оформив свой 10-й дабл-дабл подряд.
Список игроков, оформлявших дабл-дабл с передачами в 10+ играх:
1. Мэджик Джонсон — четыре раза.
2. Айзея Томас (легенда «Детройт Пистонс») — три раза.
3. Кевин Джонсон — два раза.
4. Джон Стоктон — один раз.
5. Нейт Арчибальд — один раз.
6. Тайриз Халибёртон — один раз.
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