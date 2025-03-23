Тайриз Халибёртон присоединился к легендарному Мэджику Джонсону и Джону Стоктону

25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс», Тайриз Халибёртон после игры с «Бруклин Нетс» (108:103) присоединился к элитному «клубу» игроков, совершавших дабл-дабл с передачами в 10+ играх подряд.

Халибёртон по ходу матча набрал 16 очков и отдал 12 передач, оформив свой 10-й дабл-дабл подряд.

Список игроков, оформлявших дабл-дабл с передачами в 10+ играх:

1. Мэджик Джонсон — четыре раза.

2. Айзея Томас (легенда «Детройт Пистонс») — три раза.

3. Кевин Джонсон — два раза.

4. Джон Стоктон — один раз.

5. Нейт Арчибальд — один раз.

6. Тайриз Халибёртон — один раз.