Батлер рассказал о своём настрое на первую игру в составе «Уорриорз» с «Майами Хит»

35-летний американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, высказался о предстоящем матче со своим бывшим коллективом «Майами Хит». Батлер был обменян из «Хит» в «Уорриорз» в феврале 2025 года.

«Для меня это будет ещё одна игра. Ещё одна игра, в которой от нас ждут победы, это точно. Мне нравятся болельщики “Майами", но сейчас я здесь для того, чтобы побеждать. И я в команде соперника», — приводит слова Батлера журналист Сэм Гордон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Минувшей ночью «воины» проиграли со счётом 115:124 команде «Атланта Хоукс». Коллектив из Майами, в свою очередь, идёт на серии из 10 поражений.