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Батлер рассказал о своём настрое на первую игру в составе «Уорриорз» с «Майами Хит»

Батлер рассказал о своём настрое на первую игру в составе «Уорриорз» с «Майами Хит»
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35-летний американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, высказался о предстоящем матче со своим бывшим коллективом «Майами Хит». Батлер был обменян из «Хит» в «Уорриорз» в феврале 2025 года.

«Для меня это будет ещё одна игра. Ещё одна игра, в которой от нас ждут победы, это точно. Мне нравятся болельщики “Майами", но сейчас я здесь для того, чтобы побеждать. И я в команде соперника», — приводит слова Батлера журналист Сэм Гордон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Минувшей ночью «воины» проиграли со счётом 115:124 команде «Атланта Хоукс». Коллектив из Майами, в свою очередь, идёт на серии из 10 поражений.

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
124 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Атланта Хоукс: Янг - 25, Ньянг - 23, Оконгву - 22, Леверт - 14, Рисашер - 14, Дэниэлс - 12, Мэнн - 5, Барлоу - 4, Крейчи - 3, Гуйе - 2, Джонсон, Мэтьюз
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 25, Муди - 20, Подзиемски - 19, Куминга - 16, Пэйтон II - 11, Пост - 11, Хилд - 5, Грин - 5, Джексон-Дэвис - 3, Луни, Сантос, Спенсер
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