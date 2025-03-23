В «Уралмаше» заявили, что хотят реабилитироваться перед фанатами в матче с «Зенитом»

Главный тренер екатеринбургского баскетбольного клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун объяснил мотивацию своей команды на матч с санкт-петербургским «Зенитом» после крупного поражения от УНИКСа.

«Хочется реабилитироваться перед своими болельщиками после последней домашней игры. Все ребята здоровы и готовы играть. Нас ждёт серьёзное испытание в лице одного из лидеров чемпионата», — приводит слова Вергуна пресс-служба команды.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого тоже 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (32 победы — семь поражений).