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В «Уралмаше» заявили, что хотят реабилитироваться перед фанатами в матче с «Зенитом»

В «Уралмаше» заявили, что хотят реабилитироваться перед фанатами в матче с «Зенитом»
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Главный тренер екатеринбургского баскетбольного клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун объяснил мотивацию своей команды на матч с санкт-петербургским «Зенитом» после крупного поражения от УНИКСа.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
2-я четверть
34 : 25
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Мартин, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

«Хочется реабилитироваться перед своими болельщиками после последней домашней игры. Все ребята здоровы и готовы играть. Нас ждёт серьёзное испытание в лице одного из лидеров чемпионата», — приводит слова Вергуна пресс-служба команды.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого тоже 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (32 победы — семь поражений).

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