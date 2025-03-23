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Енисей — Парма, результат матча 23 марта 2025, счет 79:73, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Енисей» одержал вторую победу подряд, прервав серию «Пармы» в Единой лиге
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23 марта в Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал «Парму». Красноярские баскетболисты оказались сильнее пермских, выиграв встречу со счётом 79:73 (15:23; 30:16; 17:21;17:13). Это победа стала второй подряд для «Енисея», в то время как «Парма» прервала свою двухматчевую серию побед.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
79 : 73
Парма
Пермь
Енисей: Герасимов - 24, Перевалов - 17, Сонько - 10, Степанович - 7, Одиноков - 7, Близнюк - 6, Балашов - 3, Долинин - 3, Загретдинов - 2, Шлегель, Заворотний
Парма: Нэвелс - 20, Шашков - 14, Уиттакер - 13, Ильницкий - 10, Хэмм - 10, Руженцев - 2, Якушин - 2, Егоров - 2, Свинин, Чебуркин, Захаров

Лучшим игроком в составе хозяев стал Тимофей Герасимов, оформивший по ходу матча дабл-дабл. На счету Тимофея 24 очка, три подбора, 10 передач и шесть перехватов при четырёх потерях. У Владислава Перевалова — 17 очков, один подбор, одна передача и три перехвата.

У «Пармы» отличился Гарретт Нэвелс, набравший 20 очков, совершивший семь подборов, отдавший три передачи и сделавший один перехват при одной потере.

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