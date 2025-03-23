«Енисей» одержал вторую победу подряд, прервав серию «Пармы» в Единой лиге

23 марта в Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал «Парму». Красноярские баскетболисты оказались сильнее пермских, выиграв встречу со счётом 79:73 (15:23; 30:16; 17:21;17:13). Это победа стала второй подряд для «Енисея», в то время как «Парма» прервала свою двухматчевую серию побед.

Лучшим игроком в составе хозяев стал Тимофей Герасимов, оформивший по ходу матча дабл-дабл. На счету Тимофея 24 очка, три подбора, 10 передач и шесть перехватов при четырёх потерях. У Владислава Перевалова — 17 очков, один подбор, одна передача и три перехвата.

У «Пармы» отличился Гарретт Нэвелс, набравший 20 очков, совершивший семь подборов, отдавший три передачи и сделавший один перехват при одной потере.