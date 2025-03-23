Гилберт Аренас предложил президенту клуба НБА уволить самого себя

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кеньон Мартин и экс-игрок и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас обсудили ситуацию в клубе «Майами Хит», который на данный момент идёт на серии из 10 поражений, коснувшись президента коллектива Пэта Райли.

Мартин. Так уволит ли Пэт Райли своего любимчика Эрика Споэльстру?

Аренас. Нет, пускай лучше уволит самого себя. Никто не жалуется на Эрика, но в этой франшизе всё равно создаётся впечатление, что Райли как Крёстный отец (отсылка к фильму), — сказали игроки на YouTube-канале Аренаса Gil's Arenа.

Ранее Джимми Батлер рассказал о своём настрое на первую игру в составе «Уорриорз» с «Майами Хит».