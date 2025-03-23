Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилберт Аренас предложил президенту клуба НБА уволить самого себя

Гилберт Аренас предложил президенту клуба НБА уволить самого себя
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кеньон Мартин и экс-игрок и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас обсудили ситуацию в клубе «Майами Хит», который на данный момент идёт на серии из 10 поражений, коснувшись президента коллектива Пэта Райли.

Мартин. Так уволит ли Пэт Райли своего любимчика Эрика Споэльстру?

Аренас. Нет, пускай лучше уволит самого себя. Никто не жалуется на Эрика, но в этой франшизе всё равно создаётся впечатление, что Райли как Крёстный отец (отсылка к фильму), — сказали игроки на YouTube-канале Аренаса Gil's Arenа.

Ранее Джимми Батлер рассказал о своём настрое на первую игру в составе «Уорриорз» с «Майами Хит».

Материалы по теме
Батлер рассказал о своём настрое на первую игру в составе «Уорриорз» с «Майами Хит»
Экс-игрок НБА — об использовании ИИ в «Филадельфии»: Мори разрушил команду
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android