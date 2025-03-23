Сын Леброна повторил достижение Коби Брайанта для новичков «Лейкерс» 28-летней давности

20-летний американский защитник Бронни Джеймс, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», повторил достижение для новичков «озёрников», которое было установлено легендарным Коби Брайантом в 1997 году. Бронни повторил достижение в игре с «Милуоки Бакс», завершившейся поражением «озёрников» со счётом 89:118.

Сын четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса набрал по ходу матча 17 очков, совершил три подбора, отдал пять передач при одном блок-шоте и четырёх потерях. Пять результативных передач, которые Бронни отдал на своих партнёров, и позволили повторить достижение для новичков «озёрников», принадлежавший Коби Брайанту, который в январе 1997-го в игре с «Детройт Пистонс» сделал такое же количество ассистов.