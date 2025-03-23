Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сын Леброна повторил достижение Коби Брайанта для новичков «Лейкерс» 28-летней давности

Сын Леброна повторил достижение Коби Брайанта для новичков «Лейкерс» 28-летней давности
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний американский защитник Бронни Джеймс, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», повторил достижение для новичков «озёрников», которое было установлено легендарным Коби Брайантом в 1997 году. Бронни повторил достижение в игре с «Милуоки Бакс», завершившейся поражением «озёрников» со счётом 89:118.

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 17, Джеймс - 17, Лень - 10, Винсент - 9, Хэйс - 9, Моррис - 9, Гудвин - 8, Милтон - 4, Джемисон - 4, Реддиш - 2, Вандербилт, Финни-Смит
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Трент-мл. - 23, Кузма - 20, Лопес - 11, Роллинз - 10, Принс - 6, Грин - 6, Ливингстон - 4, Портер - 3, Джексон - 3, Коннотон - 2, Нэнс - 2, Симс, Смит

Сын четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса набрал по ходу матча 17 очков, совершил три подбора, отдал пять передач при одном блок-шоте и четырёх потерях. Пять результативных передач, которые Бронни отдал на своих партнёров, и позволили повторить достижение для новичков «озёрников», принадлежавший Коби Брайанту, который в январе 1997-го в игре с «Детройт Пистонс» сделал такое же количество ассистов.

Материалы по теме
Игрок «Буллз» собрал уникальный в истории НБА трипл-дабл в матче с «Лейкерс»
Материалы по теме
Сын Леброна сделал это! Набрал рекордные очки в НБА и встал в ряд с легендой «Лейкерс»
Сын Леброна сделал это! Набрал рекордные очки в НБА и встал в ряд с легендой «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android