«Зенит» одержал 14-ю победу подряд, обыграв «Уралмаш» в Единой лиге
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В воскресенье, 23 марта, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Уралмаш» принимал гостей из Санкт-Петербурга — «Зенит». Хозяева площадки уступили баскетболистам санкт-петербургской команды со счётом 67:81 (17:9; 19:25; 22:25; 9:22).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
67 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Мартин, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
В составе «Уралмаша» отличился американский разыгрывающий защитник Джеремайя Мартин, на счету которого 26 очков, четыре подбора, четыре передачи и один блок-шот.
В санкт-петербургском клубе лучшим стал также американский игрок — форвард Дуэйн Бэйкон, набравший по ходу встречи 23 очка, сделавший один подбор и два перехвата.
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