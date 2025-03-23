«Зенит» одержал 14-ю победу подряд, обыграв «Уралмаш» в Единой лиге

В воскресенье, 23 марта, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Уралмаш» принимал гостей из Санкт-Петербурга — «Зенит». Хозяева площадки уступили баскетболистам санкт-петербургской команды со счётом 67:81 (17:9; 19:25; 22:25; 9:22).

В составе «Уралмаша» отличился американский разыгрывающий защитник Джеремайя Мартин, на счету которого 26 очков, четыре подбора, четыре передачи и один блок-шот.

В санкт-петербургском клубе лучшим стал также американский игрок — форвард Дуэйн Бэйкон, набравший по ходу встречи 23 очка, сделавший один подбор и два перехвата.