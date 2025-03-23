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Владислав Голдин повторил уникальное достижение легенды НБА в NCAA 32-летней давности

Владислав Голдин повторил уникальное достижение легенды НБА в NCAA 32-летней давности
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Российский баскетболист Владислав Голдин, выступающий за Университет Мичигана в NCAA, повторил уникальное достижение легендарного экс-игрока лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) Криса Уэббера, установленное в 1993 году.

Голдин набрал 20 очков, а также сделал 10 подборов и три блок-шота в игре турнира NCAA с тех пор, как в 1986 году блок-шоты стали входить в официальную статистику.

Напомним, «Мичиган» обыграл команду Техасского университета A&M в матче второго раунда «Мартовского безумия» мужского баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта).

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