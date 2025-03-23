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«Немного заржавел». Леброн отреагировал на возвращение в строй после длительной травмы

«Немного заржавел». Леброн отреагировал на возвращение в строй после длительной травмы
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Звёздный 40-летний ветеран «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу своего возвращения на площадку после длительной травмы.

«Немного ржавый, но я был рад вернуться туда. Сегодня мы не играли хорошо в защите. Мы пропустили очки в штрафной и давали им реализовывать трёхочковые. Так что мы точно пока не можем выложиться на все 100%», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

Напомним, в ночь с 22 на 23 марта «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел сокрушительное поражение в домашнем матче с «Чикаго Буллз» со счётом 115:146. В активе Леброна 17 очков, а также шесть подборов и четыре перехвата.

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