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Пари Нижний Новгород — Самара. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Пари Нижний Новгород — Самара, результат матча 23 марта 2025, счет 85:45, Единая лига 2024-2025

«Пари Нижний Новгород» с разгромом одержал победу над «Самарой» в Единой лиге
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Сегодня, 23 марта, в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари НН» и самарская «Самара». Игра завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 85:45.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
85 : 45
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон, Ребец, Вольхин, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Хвостов, Антипов, Джуришич, Бабурин, Зоткин
Самара: Сопин, Пивцайкин, Маруфов, Голдырев, Платонов, Амосов, Кашин, Косяков, Слетков, Карпов

Самыми результативными игроками матча в составе хозяев площадки стали Игорь Вольхин и Неманья Джуришич, набравшие по 12 очков. В составе «Самары» 13 очков набрал Глеб Голдырев.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого также 33 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (32 победы — семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.

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