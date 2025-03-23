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«Пари Нижний Новгород» с разгромом одержал победу над «Самарой» в Единой лиге

Сегодня, 23 марта, в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари НН» и самарская «Самара». Игра завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 85:45.

Самыми результативными игроками матча в составе хозяев площадки стали Игорь Вольхин и Неманья Джуришич, набравшие по 12 очков. В составе «Самары» 13 очков набрал Глеб Голдырев.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого также 33 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (32 победы — семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.