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Дёмин повторил достижение NCAA, которое из легенд НБА удавалось только Джонсону и Кидду

Дёмин повторил достижение NCAA, которое из легенд НБА удавалось только Джонсону и Кидду
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Российский баскетболист Егор Дёмин, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), повторил достижение этой лиги, которое из легендарных игроков НБА удавалось установить только пятикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджику Джонсону и действующему главному тренеру «Даллас Маверикс» Джейсону Кидду, который в прошлом также имеет множество достижений и титулов.

Университет Бригама Янга (BYU) встречался с «Висконсин Бэджерс» в рамках плей-офф «Мартовского безумия» и победил со счётом 91:89. По ходу матча Дёмин оформил 11 очков, сделал восемь подборов и восемь перехватов. Отметим, что этот результат стал девятым в истории турнира NCAA.

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