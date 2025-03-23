Единая лига: результаты матчей 23 марта

В воскресенье, 23 марта, в российском баскетбольном первенстве в рамках регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоялось три матча.«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига ВТБ. Результаты игр 23 марта:

«Енисей» — «Парма» — 79:73;

«Уралмаш» — «Зенит» — 67:81;

«Пари Нижний Новгород» — «Самара» — 85:45.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 33 победы при пяти поражениях. На втором месте идёт петербургский «Зенит», на счету которого также 33 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 32 победы и семь поражений.