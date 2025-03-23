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Единая лига: результаты матчей 23 марта

Единая лига: результаты матчей 23 марта
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В воскресенье, 23 марта, в российском баскетбольном первенстве в рамках регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоялось три матча.«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига ВТБ. Результаты игр 23 марта:

«Енисей» — «Парма» — 79:73;
«Уралмаш» — «Зенит» — 67:81;
«Пари Нижний Новгород» — «Самара» — 85:45.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
79 : 73
Парма
Пермь
Енисей: Герасимов - 24, Перевалов - 17, Сонько - 10, Степанович - 7, Одиноков - 7, Близнюк - 6, Балашов - 3, Долинин - 3, Загретдинов - 2, Шлегель, Заворотний
Парма: Нэвелс - 20, Шашков - 14, Уиттакер - 13, Ильницкий - 10, Хэмм - 10, Руженцев - 2, Якушин - 2, Егоров - 2, Свинин, Чебуркин, Захаров
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
67 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Мартин - 26, Эллис - 12, Даглас - 12, Писклов - 5, Глазунов - 4, Белянков - 3, Далтон - 3, Карданахишвили - 2, Ивлев, Новиков, Попов, Пынько
Зенит: Бэйкон - 23, Уайт - 17, Фрейзер - 12, Швед - 11, Пойтресс - 10, Жбанов - 4, Хантер - 4, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Воронцевич
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
85 : 45
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон, Ребец, Вольхин, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Хвостов, Антипов, Джуришич, Бабурин, Зоткин
Самара: Сопин, Пивцайкин, Маруфов, Голдырев, Платонов, Амосов, Кашин, Косяков, Слетков, Карпов

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 33 победы при пяти поражениях. На втором месте идёт петербургский «Зенит», на счету которого также 33 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 32 победы и семь поражений.

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