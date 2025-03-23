Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Уралмашем» в Единой лиге

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий после победы своих подопечных над екатеринбургским «Уралмашем» в рамках Единой лиги ВТБ. «Зенит» выиграл в выездном матче с «Уралмашем» со счётом 85:45 (20:17, 21:9, 21:8, 23:11).

«Прежде всего хочу сказать, что через 15 дней нам придётся встретиться с «Уралмашем» ещё раз.

Что касается сегодняшней игры, мы не играли плохо, но сегодня нам не всё удавалось, не могли забить из-под кольца, были невынужденные потери. За три последних четверти мы набрали 72 очка, шаг за шагом нащупывали игру и в итоге одержали победу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.