Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Уралмашем» в Единой лиге
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий после победы своих подопечных над екатеринбургским «Уралмашем» в рамках Единой лиги ВТБ. «Зенит» выиграл в выездном матче с «Уралмашем» со счётом 85:45 (20:17, 21:9, 21:8, 23:11).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
67 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Мартин - 26, Эллис - 12, Даглас - 12, Писклов - 5, Глазунов - 4, Белянков - 3, Далтон - 3, Карданахишвили - 2, Ивлев, Новиков, Попов, Пынько
Зенит: Бэйкон - 23, Уайт - 17, Фрейзер - 12, Швед - 11, Пойтресс - 10, Жбанов - 4, Хантер - 4, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Воронцевич
«Прежде всего хочу сказать, что через 15 дней нам придётся встретиться с «Уралмашем» ещё раз.
Что касается сегодняшней игры, мы не играли плохо, но сегодня нам не всё удавалось, не могли забить из-под кольца, были невынужденные потери. За три последних четверти мы набрали 72 очка, шаг за шагом нащупывали игру и в итоге одержали победу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.
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