Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Уралмашем» в Единой лиге

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Уралмашем» в Единой лиге
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий после победы своих подопечных над екатеринбургским «Уралмашем» в рамках Единой лиги ВТБ. «Зенит» выиграл в выездном матче с «Уралмашем» со счётом 85:45 (20:17, 21:9, 21:8, 23:11).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
67 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Мартин - 26, Эллис - 12, Даглас - 12, Писклов - 5, Глазунов - 4, Белянков - 3, Далтон - 3, Карданахишвили - 2, Ивлев, Новиков, Попов, Пынько
Зенит: Бэйкон - 23, Уайт - 17, Фрейзер - 12, Швед - 11, Пойтресс - 10, Жбанов - 4, Хантер - 4, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Воронцевич

«Прежде всего хочу сказать, что через 15 дней нам придётся встретиться с «Уралмашем» ещё раз.
Что касается сегодняшней игры, мы не играли плохо, но сегодня нам не всё удавалось, не могли забить из-под кольца, были невынужденные потери. За три последних четверти мы набрали 72 очка, шаг за шагом нащупывали игру и в итоге одержали победу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Паскуаль «сразится» с Пабло Ласо на специальном конгрессе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android