Ростислав Вергун высказался о поражении «Уралмаша» от «Зенита» в Единой лиге

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своей команды от одного из лидеров регулярного чемпионата Единой лиги санкт-петербургского «Зенита». «Зенит» на выезде обыграл «Уралмаш» со счётом 81:67 (9:17, 25:19, 25:22, 22:9).

«Двоякие чувства. С одной стороны – постоянство, которое мы приобрели. После февральской паузы игры были логичнее, особенно если говорить про жёсткость в защите и командную игру.

Сегодня нас не хватило на 40 минут, и это расстраивает. Если мы хотим побороться за победу в играх с командами топ-4, должно быть 40 минут идеального баскетбола в нашем исполнении.

Есть нюансы. Ребят отметил бы за желание и волю, но на этом уровне этого мало», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.