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Ростислав Вергун высказался о поражении «Уралмаша» от «Зенита» в Единой лиге

Ростислав Вергун высказался о поражении «Уралмаша» от «Зенита» в Единой лиге
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своей команды от одного из лидеров регулярного чемпионата Единой лиги санкт-петербургского «Зенита». «Зенит» на выезде обыграл «Уралмаш» со счётом 81:67 (9:17, 25:19, 25:22, 22:9).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
67 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Мартин - 26, Эллис - 12, Даглас - 12, Писклов - 5, Глазунов - 4, Белянков - 3, Далтон - 3, Карданахишвили - 2, Ивлев, Новиков, Попов, Пынько
Зенит: Бэйкон - 23, Уайт - 17, Фрейзер - 12, Швед - 11, Пойтресс - 10, Жбанов - 4, Хантер - 4, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Воронцевич

«Двоякие чувства. С одной стороны – постоянство, которое мы приобрели. После февральской паузы игры были логичнее, особенно если говорить про жёсткость в защите и командную игру.

Сегодня нас не хватило на 40 минут, и это расстраивает. Если мы хотим побороться за победу в играх с командами топ-4, должно быть 40 минут идеального баскетбола в нашем исполнении.

Есть нюансы. Ребят отметил бы за желание и волю, но на этом уровне этого мало», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

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