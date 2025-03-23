«Начали чуть-чуть расслабленно». Козин — о победе «Пари НН» в матче с «Самарой»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин дал комментарий после разгромной победы своих подопечных над самарской «Самарой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги. «Пари Нижний Новгород» победил «Самару» со счётом 85:45 (20:17, 21:9, 21:8, 23:11).

«Мы начали чуть-чуть расслабленно, но хорошо, что во второй четверти и во второй половине вышли с нужным настроем, довели игру до победы.

Ребята в «Самаре» молодые, тренерский штаб проделывает отличную работу, парни бьются, одержали несколько сложных побед, поэтому, думаю, «Самара» преподнесёт ещё сюрпризы.

Мы сегодня хорошо сыграли, забрали победу, вроде бы все здоровы», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.