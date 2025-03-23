«Начали чуть-чуть расслабленно». Козин — о победе «Пари НН» в матче с «Самарой»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин дал комментарий после разгромной победы своих подопечных над самарской «Самарой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги. «Пари Нижний Новгород» победил «Самару» со счётом 85:45 (20:17, 21:9, 21:8, 23:11).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
85 : 45
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Вольхин - 12, Джуришич - 12, Ребец - 9, Захаров - 9, Хоменко - 8, Карпенков - 8, Хэмилтон - 7, Чадов - 6, Хвостов - 5, Антипов - 5, Бабурин - 2, Зоткин - 2
Самара: Голдырев - 13, Косяков - 8, Сопин - 7, Платонов - 5, Пивцайкин - 3, Кашин - 3, Маруфов - 2, Амосов - 2, Слетков - 2, Карпов
«Мы начали чуть-чуть расслабленно, но хорошо, что во второй четверти и во второй половине вышли с нужным настроем, довели игру до победы.
Ребята в «Самаре» молодые, тренерский штаб проделывает отличную работу, парни бьются, одержали несколько сложных побед, поэтому, думаю, «Самара» преподнесёт ещё сюрпризы.
Мы сегодня хорошо сыграли, забрали победу, вроде бы все здоровы», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.
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