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«У нас сложный период». Владислав Коновалов — о разгромном поражении «Самары» от «Пари НН»

«У нас сложный период». Владислав Коновалов — о разгромном поражении «Самары» от «Пари НН»
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Главный тренер БК «Самара» Владислав Коновалов дал комментарий после разгромного поражения своей команды от «Пари НН» в рамках Единой лиги. «Пари НН» победил «Самару» с разгромным счётом 85:45 (20:17, 21:9, 21:8, 23:11).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
85 : 45
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Вольхин - 12, Джуришич - 12, Ребец - 9, Захаров - 9, Хоменко - 8, Карпенков - 8, Хэмилтон - 7, Чадов - 6, Хвостов - 5, Антипов - 5, Бабурин - 2, Зоткин - 2
Самара: Голдырев - 13, Косяков - 8, Сопин - 7, Платонов - 5, Пивцайкин - 3, Кашин - 3, Маруфов - 2, Амосов - 2, Слетков - 2, Карпов

«Сейчас у нас сложный период, спасибо всем клубам, которые не снижают оборотов против нас, защищаются агрессивно. Конечно, это затратно для нас, мы теряем энергию, хватает только на первую четверть. Те расстановки, которые мы делаем перед игрой, они хорошо срабатывают, я доволен этим рисунком защиты. Но ресурсы не безграничны. Свободные броски сегодня были, но их не попали. Я думаю, если бы мы забили два-три, то сдержали бы ритм. Наша вторая проблема — усталость в нападении против агрессивной защиты. Спасибо игрокам, что они бьются всеми силами, знают, что они вместе, я уважаю их за это», — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги.

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