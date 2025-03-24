«У нас сложный период». Владислав Коновалов — о разгромном поражении «Самары» от «Пари НН»

Главный тренер БК «Самара» Владислав Коновалов дал комментарий после разгромного поражения своей команды от «Пари НН» в рамках Единой лиги. «Пари НН» победил «Самару» с разгромным счётом 85:45 (20:17, 21:9, 21:8, 23:11).

«Сейчас у нас сложный период, спасибо всем клубам, которые не снижают оборотов против нас, защищаются агрессивно. Конечно, это затратно для нас, мы теряем энергию, хватает только на первую четверть. Те расстановки, которые мы делаем перед игрой, они хорошо срабатывают, я доволен этим рисунком защиты. Но ресурсы не безграничны. Свободные броски сегодня были, но их не попали. Я думаю, если бы мы забили два-три, то сдержали бы ритм. Наша вторая проблема — усталость в нападении против агрессивной защиты. Спасибо игрокам, что они бьются всеми силами, знают, что они вместе, я уважаю их за это», — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги.