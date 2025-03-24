30 очков Джейсона Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Портленд»

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Бостон Селтикс». Гости обыграли соперника со счётом 129:116.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который оформил 30 очков, девять подборов и девять передач. У «Портленда» самым результативным игроком стал защитник

Шэйдон Шарп, который оформил 23 очка, шесть подборов и три передачи.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Сакраменто», а «Портленд» встретится с «Кливлендом».

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА: