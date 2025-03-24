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30 очков Джейсона Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Портленд»

30 очков Джейсона Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Портленд»
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Бостон Селтикс». Гости обыграли соперника со счётом 129:116.

НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
116 : 129
Бостон Селтикс
Бостон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 23, Камара - 19, Авдия - 17, Саймонс - 15, Тибулл - 12, Хендерсон - 9, Рит - 6, Уокер - 6, Клингэн - 4, Бэнтон - 2, Минайя, Макгауэнс, Рупер, Мюррэй
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Хозер - 24, Уайт - 17, Притчард - 16, Хорфорд - 14, Корнет - 13, Шейерман - 6, Крэйг - 5, Дэвисон - 4, Петерсон, Уолш, Кета

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который оформил 30 очков, девять подборов и девять передач. У «Портленда» самым результативным игроком стал защитник
Шэйдон Шарп, который оформил 23 очка, шесть подборов и три передачи.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Сакраменто», а «Портленд» встретится с «Кливлендом».

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