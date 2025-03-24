«Сан-Антонио» разгромил «Торонто» в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 123:89.

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал Девин Васселл, который записал в свой актив 25 очков.

Лучшую результативность в «Торонто» показал Скотти Барнс, который набрал 22 очка.

Таким образом, «Сан-Антонио» одержал третью победу подряд. «Торонто», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение кряду.

В следующем матче «Сан-Антонио» встретится с «Детройт Пистонс», а «Торонто» сыграет «Вашингтон Уизардс».