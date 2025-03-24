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«Сан-Антонио» разгромил «Торонто» в матче НБА

«Сан-Антонио» разгромил «Торонто» в матче НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 123:89.

НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
89 : 123
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Торонто Рэпторс: Барнс - 22, Барретт - 18, Шид - 17, Уолтер - 10, Могбо - 6, Робинсон - 5, Баттл - 5, Каслтон - 4, Агбаджи - 2, Темпл
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Шампани - 20, Касл - 15, Мамукелашвили - 13, Барнс - 10, Сохан - 9, Уэсли - 8, Бийомбо - 8, Джонсон - 7, Брэнэм - 4, Пол - 2, Маклафлин - 2

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал Девин Васселл, который записал в свой актив 25 очков.
Лучшую результативность в «Торонто» показал Скотти Барнс, который набрал 22 очка.

Таким образом, «Сан-Антонио» одержал третью победу подряд. «Торонто», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение кряду.

В следующем матче «Сан-Антонио» встретится с «Детройт Пистонс», а «Торонто» сыграет «Вашингтон Уизардс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
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